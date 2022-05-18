المنافذ الحدودية تُحصي المخالفات التي ضُبطت في شهر نيسان الماضي

2022/05/18 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، إحصائية المخالفات التي تم ضبطها في شهر نيسان الماضي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف مباشر من اللواء عمر عدنان الوائلي تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من خلال جهودها المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وكافة البضائع والمسافرين الوافدين إلى البلاد وبتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة المتواجدة في منافذنا الحدودية"، مبينةً أنه "تم التصدي وإحباط محاولات الفساد والتهريب بأشكالها كافة".

وأضاف أن "النتائج والإحصائيات المتحققة خلال شهر نيسان (247)، مخالفة تضمنت (ضبط مخدرات ومواد مخالفة لشروط وضوابط الأستيراد ومعاملات كمركية مزورة وإلقاء القبض على مطلوبين وضبط واتلاف مستلزمات وأغلفة طبية ومواد غذائية ومحاصيل زراعية وإعادة الاصدار لمواد ثبت فشلها في اختبار الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية كما تم منع تهريب عجلات دون الموديل المسموح)".

وأكمل أنه "تم تشكيل لجان من الجهات المختصة وتنظيم محاضر ضبط أصولية والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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