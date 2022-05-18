عودة الاحتجاجات في ذي قار.. المتظاهرون يقطعون جسرين مهمين لتنفيذ مطالبهم

2022/05/18 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإقدام المئات من الخريجين غير المحاضرين يقطعون جسري النصر والزيتون في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "المئات من المتظاهرين من الخريجين غير المحاضرين يقطعون جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية في إطار التصعيد الاحتجاجي للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم".

وأشار الى أن "المحتجون هم من شريحة المحاضرين ويطالبون بحسم ملف ادراجهم ضمن القرار 315".

وتابع أن "العشرات من الخريجين غير المحاضرين يقدمون على اغلاق مديرية تربية ذي قار مطالبين بالتثبيت على الملاك".

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