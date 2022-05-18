نادي أمانة بغداد يعلق آماله بالأمين القادم لحلّ أزمة المال

2022/05/18 | 10:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أعرب رئيس الهيأة الادارية لنادي أمانة بغداد الرياضي فلاح المسعودي عن أمله بتجاوز الازمة المالية التي كانت تعصف بالنادي وشح الدعم من قبل امانة بغداد إبان فترة تولي الامين السابق علاء معن .وقال المسعودي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" نادي أمانة بغداد من الاندية العريقة، وقد عانى كثيراً من شح الدعم من قبل امانة بغداد بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن النادي"، مبيناً، أن " الوكيل البلدي عمار موسى هو ابن المؤسسة وعارف بمعاناة النادي واملنا كبير بحل هذه الازمة من قبل الامين القادم ".واضاف المسعودي أن" النادي ينشط بأكثر من 12 لعبة مختلفة والاستحقاق السنوي لا يتجاوز الملياري دينار يكاد يكفي لسد حقوق لاعبي فريق كرة القدم الاول، اما باقي الالعاب فيتم تسديد مستحقاتها عن طريق واردات النادي المتمثلة ببدلات الايجارات من المحال والمخازن التابعة للمؤسسة " واشار المسعودي الى ان" ادارة النادي تسعى الى تفعيل مشروع الاستثمار والاعتماد على الشركات الراعية لتوفير الاموال والخروج من ضائقة الحاجة للمؤسسات".

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