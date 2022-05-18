2022/05/18 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية بدءاً من الأسبوع المقبل.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع غبار خفيف يتحسن تدريجياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً […]

ظهرت المقالة الانواء الجوية: عواصف ترابية تضرب العراق بدءاً من الأسبوع المقبل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: عواصف ترابية تضرب العراق بدءاً من الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: عواصف ترابية تضرب العراق بدءاً من الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).