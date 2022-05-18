هل انشق القمر

2022/05/18 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي أمس الثلاثاء (17 ايار 2020) بظاهرة إنشقاق القمر ، وانقسم المغردون بين مُشكك ومُتيقن واعتبر المروجون لهذه الصور أنها تؤيد المعجزة التي وردت في القرآن الكريم بشأن انشقاق القمر للنبي محمد (ص) قبل أكثر من 1400 عام.



لكن بالتحقق من أصل الصور المتداولة ، تبين أنه تم نشرها على موقع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في عام 2010، وتظهر سطح القمر بعدسة المسبار “Lunar Reconnaissance Orbiter”، الذي أطلق من الأرض عام 2009

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