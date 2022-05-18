تأجيل استيفاء أقساط القروض الزراعية في مبادرة البنك المركزي

2022/05/18 | 11:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الاربعاء، عن تأجيل استيفاء أقساط القروض الزراعية في إطار مبادرة البنك المركزي.وقال القائم بأعمال المدير العام علي هاشم في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تقرر تأجيل استيفاء الأقساط والفوائد المستحقة للمقترضين الراغبين بذلك من زبائن المصرف ضمن أموال مبادرة البنك المركزي ولغاية 2024/12/31 مع عدم الممانعة […]

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