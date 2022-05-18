لجنة فاتيكانية تعتزم زيارة العراق.. هذا السبب!

2022/05/18 | 11:12 - المصدر: وكالة خبر

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تعتزم لجنة الحوار الفاتيكانية زيارة العراق منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، ضمن مشروع حوار الأديان والتعايش السلمي الذي أطلقه بابا الفاتيكان خلال زيارته التأريخية للعراق العام الماضي.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئية الأب مارتن هرمز في بيان إن “اللجنة التي تضم ممثلا عن بابا الفاتيكان ورجال دين علاوة على باحثين وخبراء، ستجتمع مع نظرائها من ديواني الوقف الشيعي والسني، للتباحث بشأن مشروع حوار الأديان والتعايش السلمي الذي أطلقه بابا الفاتيكان خلال زيارته التأريخية العام الماضي، إلى مدينة أور في محافظة ذي قار مسقط رأس النبي إبراهيم (ع)”.

وأضاف هرمز، أنه “سيتم كذلك التباحث في سبل دعم التربية والتعليم، والتطرق إلى كيفية تكاتف جميع المؤسسات المختلفة من أجل دعم هذا المفصل لما له من دور في إنشاء جيل صاعد وواعد بإمكانه قبول الآخر كونه يمتلك ثقافة دينية تمهد لعيش سلمي آمن بين أطياف وشرائح المجتمع العراقي المختلفة كما كانوا وسيبقون “.

وبين، أن “للأوقاف الدينية الثلاثة حورات مستمرة وعمل مشترك، مع وجود رغبة بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي من أجل تشكيل رابطة رجال الدين من مختلف الأديان، والتي تعنى بتوجيه الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى التسامح والتعايش المشترك مع أبناء الشعب العراقي”، معربا عن “أمل الديوان بوجود زيارات ميدانية للجنة الفاتيكانية، إذ إن هناك برنامجا طموحا تم وضعه بهذا الشأن، بيد أن الوضع العام في العراق يتطلب موافقات خاصة بذلك”.

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