وفاة الفنانة العراقية منى البصري

2022/05/18 | 11:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الأربعاء، رحيل الفنانة القديرة منى البصري جراء عارض صحي ألم بها.

وقالت النقابة في بيان مقتضب اليوم، إن البصري وافتها المنية “أثر ذبحة صدرية” تعرضت لها.

و الفنانة والمذيعة منى البصري شاركت في العديد من الأعمال الفنية التلفزيونية والإذاعية من البرامج الإذاعية برنامج “المرأة”، “ولكي ياسيدتي”، و مع “المذيعة ميري وآراؤها”، و “حذاري من اليأس”.

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