تعرف على اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي

2022/05/18 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة العراقية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.

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