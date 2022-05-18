الديمقراطي الكردستاني يكشف لـ”ايرث نيوز” حقيقة زيارة بارزاني لإيران سراً 

2022/05/18 | 11:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، حقيقة زيارة زعيمه مسعود بارزاني الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل سري خلال اليومين الماضين.وقال عضو الحزب مهدي عبدالكريم، لوكالة ايرث نيوز، إن “كل الانباء التي تحدث عن وجود زيارة سرية لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى ايران، غير صحيحة اطلاقاً وهي مجرد شائعات ليس الا”.[…]

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