رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لن نتردد برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم

2022/05/18 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي على استعداد لفعل "كل ما يتطلبه الأمر" عندما يتعلق الأمر بالتضخم، وأضاف "لو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عرفوا كم سيزيد التضخم، لكانوا قد غيروا مسارهم في السي

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