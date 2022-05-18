السعودية.. الحكومة تتدخل لإنصاف مواطنة يمنعها صاحب العمل من الجلوس

2022/05/18 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت قضية موظفة سعودية في محل بأحد المراكز التجارية تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أجبرها مديرها على الوقوف لساعات طويلة كل يوم، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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