لابورتا يؤكد تحرك برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي

2022/05/18 | 11:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني موقف البرسا الحالي بشأن التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم وهداف بايرن ميونخ الألماني.وارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال للعب في صفوف برشلونة ابتداءً من الموسم المقبل بعد أن وافق اللاعب على اللعب بألوان قميص البلاوجرانا.وبالرغم من رفض إدارة بايرن ميونخ فكرة التفريط في روبرت […]

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