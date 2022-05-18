الكاظمي يزور أمانة بغداد ويجتمع بملاكاتها الخدمية والإدارية المتقدمة

2022/05/18 | 11:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمانة بغداد في زيارة تفقدية، ويجتمع بملاكاتها الخدمية والإدارية المتقدمة.

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