الحكم بالإعدام على أربعة متهمين بينهم امرأة لأرتكابهم جرائم قتل في البصرة

2022/05/18 | 11:57 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن الحكم بالإعدام على أربعة متهمين بينهم امرأة لأرتكابهم جرائم قتل”.

واوضحت القيادة في بيان لها :بعد أن تمكنت مديرية مكافحة اجرام البصرة من الكشف عن ٤ حوادث قتل غامضة والتي حصلت في وقت سابق بالمحافظة والقبض على الجناة بضمنهم امرأة لقيامها بجريمة قتل زوجها .

واضافت : انه و بعد التعمق بالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحةً عن قيامهم بجرائم القتل ، حيث تم تصديق أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا بالإعتراف ، وتم الحكم عليهم بالإعدام ” شنقا “.

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