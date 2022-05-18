القوات الأمنية تتفقد الحدود العراقية - السورية لمنع تسلل 'داعش'

2022/05/18 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنتفقد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، الحدود العراقية السورية.

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