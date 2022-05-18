فصل طالب أقدم على قطع رأس

2022/05/18 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت كلية المستقبل الجامعة، اليوم الأربعاء، فصل الطالب الذي قطع رأس الحمامة امام انظار الطلبة في كلية المستقبل الاهلية في محافظة بابل.

وذكرت الكلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم توجيه عقوبة الفصل النهائي من الكلية للعام الدراسي 2021-2022 للطالب (علي جواد كاظم عمران)، قسم المحاسبة / المرحلة الثانية - الدراسة الصباحية، إستناداً الى المادة (6) ثالثاَ من تعليمات انضباط الطلبة 2013-2014، وبسبب تعنيف وانتهاكه لحقوق الحيوان ولأتيانه فعلاَ منافياَ للأخلاق والآداب العامة".

وكان ناشطون قد تداولوا مقطعاً فيديوياً يظهر فيه طالب جامعي يقوم بقطع رأس حمامة بيديه بشكل مروع أثار غضب معظم من شاهده على مواقع التواصل الاجتماعي.

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