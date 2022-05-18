2022/05/18 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية تختار رئيساً للسن ونائبيه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية تختار رئيساً للسن ونائبيه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية تختار رئيساً للسن ونائبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).