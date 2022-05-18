السامرائي يلتقي الحكيم لبحث تطورات الحالة السياسية وعبور العقبات ـ عاجل

2022/05/18 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادالتقى مثنى عبد الصمد السامرائي، رئيس تحالف عزم، اليوم الاربعاء، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحث الجانبان مستجدات المشهد السياسي.وذكر المكتب الاعلامي لتحالف العزم في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "السامرائي التقى اليوم الحكيم وبحث الجانبان مستجدات المشهد السياسي وسبل ايجاد حلول ناجعة تسهم في حل حالة الاختناق السياسي".

وبحسب البيان، شدد السامرائي خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الحكيم على "اهمية التحرك المستمر من جميع الاطراف و القوى السياسية الفاعلة للعمل على تخفيف حالة الاحتقان السياسي وعبور العقبات التي تقف في وجه تشكيل الحكومة الجديدة عن طريق فتح كل قنوات التفاهم المشترك".

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