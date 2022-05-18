تنويه من صندوق الاسكان للمقترضين المتعثرين عن التسديد

2022/05/18 | 12:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر صندوق الاسكان العراقي، اليوم الاربعاء، تنويها للمقترضين المتعثرين عن تسديد الاقساط الشهرية.وذكر بيان صادر عن الصندوق، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “نظرا للظروف التي مر بها البلد من تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى تعثر بعض المقترضين في تسديد الاقساط الشهريه نود أن ننوه أن صندوق الاسكان العراقي مستمر في أطلاق […]

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