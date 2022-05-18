ائتلاف المالكي يوجه دعو للكتل السياسية تخص مبادرة المستقلين

2022/05/18 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي اليوم الاربعاء، دعوة الى الكتل السياسية بخصوص مبادرة النواب المستقلين.وقال النائب عن الائتلاف فراس المسلماوي لوكالة ايرث نيوز، ان “الاطار التنسيقي تجاوب بشكل رسمي وجاد مع المباردة التي طرحها النواب المستقلين ولا مانع لدينا من ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء كما جاء في المباردة.ودعا […]

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