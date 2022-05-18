مخاض الصمت - فاطمة الفلاحي

2022/05/18 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 271.من رحم عتمة الحزن حيث الحنين وجنان الدفء،هناك مسافات دروب،وترانيم غرباء،ووقع ظلال،وترية البعد،لزمن محفوف بثورة هيام.272.العُجالة تحيّدنا صوب الندامة،وبنهاية الأمر يصفف عِرقنا النادم،اختيارات عُجالتنا..273.لماذا حين لا أمر بكم،أنال نصيبًا من الحزن ؟274.أعانق مخاض صمتٍ،ولد لي حقيقة جديدة.275.الوحدةُ منزل ......





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