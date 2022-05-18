إغتيال شيرين أبو عاقلة ...لماذا ؟! - صبحي مبارك مال الله

2022/05/18 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله ضجّ الإعلام الدولي والعربي بنبأ إغتيال المراسلة الصحفية المعروفة شيرين أبوعاقلة صباح يوم الأربعاء الموافق 11/05/2022 ، حيث كانت تتهيأ لتغطية أحداث إقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية، عند تعرضها مع عدد من المصورين والصحفيين لوابل من الرصاص .إنشغلت الصحافة والقنوات الفضائية بهذا الخبر المُحزن ثم قُدمت التقارير المصورة عن الحدث وتحليله بكل تفاصيله حيث تفاعلت أخباره، كما واكبنا ......





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