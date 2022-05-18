جواب أولي على أنفير خوجة بصدد كتاب -الإمبريالية والثورة- الحلقة الثالثة - الشرارة

2022/05/18 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الشرارة جواب أولي على أنفير خوجة بصدد كتاب "الإمبريالية والثورة"الحلقة الثالثةIII– التحولات الزراعية بعد 1949 لو عالجنا قليلا الوضع الملموس في الصين سنة 1949، فبإمكاننا أن نطرح حكما على ما يسميه أنفير خوجة "مرحلة طويلة من التطور الرأسمالي".



فهل في الواقع، شجع الحزب الشيوعي الصيني و ماو تطورا رأسماليا لمرحلة طويلة؟ الجواب بالنفي.



في سنة1949، كان الإصلاح الزراعي قد تم إنجازه في شمال الصين و ......





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