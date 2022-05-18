وزير الصحة يفتتح مستشفى التعليمي للاطفال في كربلاء

2022/05/18 | 12:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكشف الوزير عن نيته بافتتاح مركز لعلاج مرضى السرطان ومركز لزراعة القلب.

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