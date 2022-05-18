نطلقها بأوقات الجفاف.. السفير التركي: لا نقطع المياه عن أنهر العراق

2022/05/18 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، اليوم الأربعاء، ان بلاده لا تقطع المياه عن روافد وأنهر العراق.وقال كوناي خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة بعقوبة خلال زيارته الى محافظة ديالى وحضره مراسل ايرث نيوز، ان “بلاده لا يمكن ان تقطع المياه عن أنهر العراق ولا تغير مسارات الانهر وتقطعها بل تترك […]

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السفير التركي: لا نقطع المياه عن أنهر العراق أولاً على ايرث نيوز.

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