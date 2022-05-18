2022/05/18 | 12:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WpyNxI1gnkI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرياضة النسوية.. بين الإهمال والقيود الإجتماعية .. مع ضيفتنا نايلة هزيم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرياضة النسوية.. بين الإهمال والقيود الإجتماعية .. مع ضيفتنا نايلة هزيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).