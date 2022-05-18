2022/05/18 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن فنلندا والسويد سلمتا طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. فنلندا والسويد تُسلّمان طلب الانضمام لحلف الناتو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. فنلندا والسويد تُسلّمان طلب الانضمام لحلف الناتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).