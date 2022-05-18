مصر.. القبض على

2022/05/18 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المصرية اعتقال "مستريح" جديد احتال على 6 مواطنين من محافظة سوهاج وأخذ منهم نحو مليون جنيه (109 آلاف دولار تقريبا) بحجة توظيف أموالهم وتقديم أرباح سريعة وكبيرة.

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