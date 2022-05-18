بغداد تتصدر عواصم العالم … بأكبر تلوث عالمي

2022/05/18 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير عام دائرة الوقاية من الإشعاع في الوزارة صباح حسن الحسيني ، إن بغداد تعرضت إلى أسوأ تلوث غباري في العالم الاثنين الماضي، إذ وصلنا لنسب تلوث عالية جداً بحدود الساعة التاسعة صباحاً.

وبحسب الحسيني فإن “أغلب العواصف الغبارية تأتي من خارج العراق، وما أسهم في زيادتها هو الجفاف والتصحر وقلة الغطاء النباتي المهمل منذ مدة بعيدة، ناهيك عن تراجع الاهتمام بالمساحات والأحزمة الخضراء وتوزيع الشبكات الإروائية“، مبيناً أن المسألة يمكن حلها من خلال زراعة العاكول والشعير.

وأوضح مدير الوقاية من الإشعاع ، أن وزارة البيئة سبق أن اقترحت بشكل فني وعلمي إنشاء الحزام الأخضر الذي يمكنه مقاومة العواصف ولا يمنعها، مع إنشاء مساحات مائية وخضراء وزيادة التشجير وتثبيت الغطاء النباتي ، مضيفاً : أن الوزارة اقترحت أيضاً مد أنابيب من مياه وإنشاء مساحات وبحيرات مائية تساعد على ترطيب البيئة ، وحصول تبخر ومن ثم غيوم وأمطار تساعد على إعادة الحياة إلى الأراضي التي أصابها الجفاف.

علماً تُشير التقديرات بأن كمية الغبار التي سقطت على بغداد يوم الاثنين الماضي بلغت نحو 60 طنا.

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