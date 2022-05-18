تصريح جديد لتركيا حول اتهامها بقطع المياه عن العراق

2022/05/18 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اكد السفير التركي علي رضا عوناي، اليوم الأربعاء، عدم قيام بلاده بقطع المياه عن العراق.

وقال غوناي خلال زيارته لمحافظة ديالى، انه "لا يمكن ان نقطع المياه عن انهر العراق او نغير مسارات الانهر ".

وأضاف في تصريحات صحفية ان "تركيا تركت مسار المياه طبيعي، حيث تقوم باطلاق المياه الى العراق بأوقات الجفاف".

وأوضح، ان " زيارتنا لديالى لدعم الاستثمار والتنمية ولدينا شركات ستنفذ اعمال واستثمارات كثيرة في ديالى، حيث ننتظر الضوء الاخضر من المحافظ للبدء ببالبناء والاستثمار".

وكان السفير التركي لدى بغداد في لقاء متلفز يوم الخميس بأن العراق طلب في تلك الفترة عدم خزن المياه في سدودنا لوجود حاجة ماسة الى المياه تم عرض الموضوع على رئيس جمهوريتنا وقال في وقتها ان العراق يحتاج الى المياه ولهذا افتحوا مياه السد ولكن بعد فترة طلب منا العراق إغلاق السدود بسبب حصول فيضانات في العراق سنة 2019، فاض نهر دجلة ومات بعض الاشخاص في الموصل نتيجة لذلك".

الى ذلك نفت وزارة الموارد المائية اليوم الثلاثاء نفياً قاطعاً ماورد على لسان السفير التركي علي رضا كوناي خلال لقائهُ على إحدى القنوات الفضائية حول طلب الوزارة غلق بوابات السدود خلال العام 2019.واعتبرت الوزارة في بيان اليوم، أن مثل هذه الطلبات غير منطقية وبعيدة عن الواقع كل البعد.ونوهت إلى أن العراق لن يطلب لا قبل ولا بعد هذا التاريخ من الجانب التركي هكذا طلب بل على العكس تسعى الوزارة بإستمرار على التواصل مع الجانب التركي وحثه لأطلاق حصة العراق المائية وتأمينها بأستمرار.

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