وصلنا الى طريق مسدود.. نائب عن

2022/05/18 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، عن الوصول الى طريق مسدود بعد استمرار الانسداد السياسي مبينا ان هناك خيارات عديدة بينها إعادة الانتخابات.

وقال القيادي في الإطار النائب محمد الصيهود لـ (بغداد اليوم)، ان "التحالف الثلاثي اعد هذا السيناريو الذي وصلنا اليه الآن وهو التأخير في تشكيل الحكومة بحجة الاغلبية وهي ليست اغلبية وإنما توافقية مجزئة اي وجود ثلاث أحزاب من ثلاث مكونات (شيعية وسنية وكردية)، وعليه نحن نريد التوافقية لكن الشاملة ومن يريد الذهاب للمعارضة فالخيار مطروح أمامهم".

وبين الصيهود ان "اعادة الانتخابات لإنهاء هذا الانسداد خيار مطروح لكن لا يمكن أن نعيد الانتخابات في ظل هذه الحكومة التي أجريت في عهدها الانتخابات المزورة ولا يمكن ان نعيد الانتخابات في ظل هذه المفوضية وعليه الخيار مطروح للإعادة لكن وفق هذه الشروط".

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