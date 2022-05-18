قائد ليفربول يستفز مانشستر سيتي: أشاهد قنوات الأطفال

2022/05/18 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أطلق جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول، تصريحات استفزازية لغريمه التقليدي مانشستر سيتي في صراع الحسم على لقب الدوري الإنجليزي.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قال هندرسون: "لا أشاهد مباريات مانشستر سيتي في المعتاد، أعرف بعض اللاعبين هناك، وربما في المنزل هم يفعلون ذلك".

وأضاف: "الطريقة التي يلعبون بها ليست جيدة للمشاهدة، أنا أفضل مشاهدة قنوات الأطفال أو شيء من هذا القبيل، أعتقد أن هذا أفضل".

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