وزير الداخلية يعلق على تتويج القيثارة بلقب الدوري الممتاز

2022/05/18 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدّمَ وزير الداخليّة، عثمان الغانمي، تهنئته الحارة إلى أبناءِ نادي الشرطة بمناسبةِ فوزهم بلقبِ الدوري الممتاز قبل سبع جولاتٍ من نهايته.وقالَ الغانمي، على صفحته الشخصيّة في موقعِ التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: في وزارةِ الداخلية أبطالٌ يعشقون النصرَ والفوز في كل الميادين، من بينهم المبدعون في نادي الشرطة الذين زرعوا الفرحةَ في قلوبِ محبيهم، […]

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