السامرائي يبحث مع الحكيم ايجاد حلول ناجعة تسهم في حل حالة الاختناق السياسي

2022/05/18 | 12:31 - المصدر: وكالة خبر

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التقى رئيس تحالف عزم، النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، وبحث الجانبان مستجدات المشهد السياسي وسبل ايجاد حلول ناجعة تسهم في حل حالة الاختناق السياسي.السامرائي شدد خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الحكيم على اهمية التحرك المستمر من جميع الاطراف و القوى السياسية الفاعلة للعمل على تخفيف حالة الاحتقان السياسي وعبور العقبات التي تقف في وجه تشكيل الحكومة الجديدة عن طريق فتح كل قنوات التفاهم المشترك.

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