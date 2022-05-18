سياسي : لا يمكن تشريع قانون الأمن الغذائي حتى لو كان مقدما من البرلمان

2022/05/18 | 12:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… أكد السياسي التركماني عباس الأغا، الأربعاء، أن قانون الأمن الغذائي لايمكن تشريعه حتى لو كان مقدما من قبل اللجنة المالية في البرلمان.وقال الأغا في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “المحكمة الاتحادية منعت صرف الأموال من الحكومة الحالية، لأنها حكومة تصريف أعمال ولايمكنها التلاعب بمقدرات البلاد المالية”.وأضاف أن “من يريد إقرار قانون الأمن الغذائي […]

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