2022/05/18 | 12:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معوقات العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تسوق 1101 طن من لحوم الدواجن الحية الى الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تسوق 1101 طن من لحوم الدواجن الحية الى الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).