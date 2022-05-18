السفير التركي من ديالى : لايمكن قطع المياه عن روافد وانهر العراق

2022/05/18 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السفير التركي علي رضا ان تركيا لايمكنها قطع المياه عن روافد وانهر العراق .

وقال خلال المؤتمر الذي عقد في ديوان محافظة ديالى .



ان زيارتنا الى ديالى تهدف لدعم الاستمثار والتنمية ولدينا شركات ستنفذ اعمالا واستثمارات كثيرة في المحافظة وننتظر الضوء الاخضر لبدء العمل والبناء والاستثمار .

واضاف ان العراق ليس وحده يعاني من شح المياه بل تركيا ايضا وعام 2030 لن نجد كمية المياه الموجودة حاليا ونحن لانغير مسارات الانهر ونقطعها بل نترك مسار المياه طبيعيا وكذلك نطلق المياه الى العراق باوقات الجفاف.

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