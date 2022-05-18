البجاري لـ(ايرث نيوز): يمكن للبرلمان ان يقترح القوانين لتشريعها.. بشرط!

2022/05/18 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت رئيس كتلة بلادي الوطنية النائب زهرة البجاري، اليوم الأربعاء، على إمكانية تقديم البرلمان لمشاريع القوانين وتشريعها.وقالت البجاري في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “مشروع الدعم الغذائي والطارئ الذي قدم من قبل حكومة تصريف الاعمال والذي رفض من قبل المحكمة الاتحادية كان فيه جنبة مالية كبيرة كانت مقرة بـ30 ترليون دينار وكأنها […]

ظهرت المقالة البجاري لـ(ايرث نيوز): يمكن للبرلمان ان يقترح القوانين لتشريعها..



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