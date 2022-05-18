بظل حاجتها للسيارات.. روسيا تعيد احياء علامة تجارية تعود للحقبة السوفيتية

2022/05/18 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أعلنت رينو عن مغادرتها سوق السيارات الروسية هذا الأسبوع وسط حرب البلاد مع أوكرانيا، أعلن عمدة موسكو أن مصنعها سيُستخدم لإعادة تشغيل ماركة سيارات موسكفيتش البائدة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

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