2022/05/18 | 13:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة ..الكاظمي يكلف مسؤولا بلدياً بتسيير شؤون امانة بغداد

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