زيلينسكي يفتتح مهرجان كان السينمائي ، ويندد بالديكتاتور بوتين ؟! - سمير حنا خمورو

2022/05/18 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو افتتح البارحة 17 آيار / مايو مهرجان كان السينمائي الدولي النسخة الخامسة والسبعين والذي سيستمر إلى 28 آيار / مايو.



وبعد انتهاء هذه الدورة سيترك رئيس المهرجان بيير ليسكيور موقعه للسيدة إيريس كنوبلوخ Iris Knobloch.تم تقديم أعضاء لجنة التحكيم المكونة من تسعة شخصيات سينمائية يرأسها الممثل الفرنسي فانسان ليندون ، الفائز بجائزة السعفة الذهبية كأفضل ممثل لعام 2015.



وهم ريبيكا هول ، ممثلة ومنتجة ومخرج ......





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