2022/05/18 | 13:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل #زاكروس مهند شوقي يتحدث عن أهداف زيارة وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلكوز إلى #أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 30ZAtWeaNLo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل #زاكروس مهند شوقي يتحدث عن أهداف زيارة وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلكوز إلى #أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل #زاكروس مهند شوقي يتحدث عن أهداف زيارة وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلكوز إلى #أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).