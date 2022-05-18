2022/05/18 | 13:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KRSKU-9RcMY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: الصدريون في البصرة ينتظرون توجيهات الحنانة للخروج بتظاهرات حاشدة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: الصدريون في البصرة ينتظرون توجيهات الحنانة للخروج بتظاهرات حاشدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).