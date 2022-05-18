مسؤولة برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراقي : نعمل مع القيادات الدينية لتعزيز السلم المجتمعي في المحافظات المحررة

2022/05/18 | 13:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت بعثة الامم المتحدة في العراق ، اهمية دور القيادات الدينية لتعزيز التماسك والسلم المجتمعي وعودة وادماج النازحين ، ودعم المساءلة الخاصة بالضحايا والناجين من عمليات داعش الارهابي .

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق زينة علي احمد، في افتتاح المؤتمر الدولي لحوار الاديان حول ضحايا تنظيم داعش والناجين وبناء الدعم للمساءلة وتعزيز التماسك المجتمعي ، المنعقد في العاصمة بغداد اليوم الاربعاء ، ان ” لقاء اليوم ياتي تاكيدا لايمانا في برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمات الامم المتحدة باهمية دور القادة الدينين والمؤسسات الدينية لتعزيز ثقافة السلام والحوار واحترام التعددية والاختلاف بمايكفل صون كرامة الانسان وذلك للوصول الى مجتمعات تتمتع بسلام وامن مستدامين “.

واضافت ، ان ” برنامج الامم المتحدة في العراق يعمل بشكل وثيق مع القادة الدينيين وضمن محاور رئيسية ثلاثة لخطة الامين العام للامم المتحدة ، وهي منع التطرف العنيف، وتعزيز المعرفة والقدرات، وبناء مجتمعات مسالمة وعادلة، استنادا الى اطار عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي للشراكة مع المؤسسات الدينية والذي تم تطويره لتعزيز جهود وخبرات البرامج العالمية في الشراكة مع القادة الدينيين وشمولهم في رسم السياسات وتحديد الاولويات المجتعية وتاسيس شبكات للمساهمة في التنمية المستدامة والوقاية من الازمات وبناء السلام وتمكين المراة وحمايتها من العنف “.

واكدت احمد ، ان ” برنامج الامم المتحدة الانمائي ينفذ مشروعا متكاملا يتضمن رزمة من التدخلات لدعم وتحفيز التعايش السلمي ، من خلال دعم القدرات الوطنية والمحلية ، بمافيها لجان السلام والمنظمات الشبابية والنسوية والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية الاساسية لتحفيز التعايش السلمي “.

واوضحت ، ان ” هذا المشروع يتكامل مع برنامج لاعادة الاستقرار في المحافظات المحررة ، والذي ينفذ العديد من المشاريع يتعلق منها باعادة تاهيل البنى التحتية وتحسين سبل المعيشة وذلك للتعافي من الاثار المدمرة التي خلفها داعش”.

وتابعت القول ، ان ” برنامج الامم المتحدة الانمائي عمل مع اكثر من 2500 من القادة الدينيين وشيوخ العشائر والناشطين المجتمعيين شباب ونساء ومنظمات المجتمع المدني لتاسيس شبكة من صانعي السلام” .

واوضحت ، ” لقد تنوعت شراكتنا مع القادة الدينيين لتتضمن عدة مشاريع، منها رفع القدرات وتدريب المدربين في مجال تطوير الخطاب الديني المعتدل ودحض خطاب الكراهية ، ومهارات التواصل والحوار المجتمعي بين مختلف الطوائف والفئات ، والانخراط في برامج بناءً السلام ومنع التطرف العنيف “.

واضافت ، ” عقدنا منذ السنة الماضية سلسلة مؤتمرات في المحافظات المحررة ضمت نحو 300 من رجال الدين لكافة الطوائف في نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، تهدف لتعزيز جهود الفيادات الدينية لدعم السلم المجتمعي ومنع ومكافحة التطرف العنيف ودعم الحهود الحكومية الساعية الى تسهيل عودة النازحين واعادة ادماجهم في مناطقهم الاصلية، ودعم التعايش السلمي للتعافي من الازمات التي عصفت بالعراق “.

واكدت المسؤولة الاممية ، ان ” برنامج الامم المتحدة الانمائي سيثبت من شراكة تلك الشخصيات مع كل القيادات المجتمعية في الفترة المقبلة لدعم عودة وادماج العوائل النازحة التي مازالت نازحة ودعم التعايش السلمي ونبذ التطرف العنيف”.

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