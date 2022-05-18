نائبان يقدمان ٦ ملفات فساد عن ادارة كركوك الى النزاهة

2022/05/18 | 13:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم النائبان سروة عبدالواحد واوميد محمد، اليوم الاربعاء، ستة ملفات فساد تخص ادارة محافظة كركوك الى هيئة النزاهة.وقالت عبدالواحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد، عقداها داخل مبنى البرلمان، وحضرته وكالة ايرث نيوز، إن “لدينا ملفات فساد عن ادارة محافظة كركوك وقدمناها اليوم الى هيئة النزاهة”.واضافت “نحن لا نتاجر بملفات الفساد […]

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