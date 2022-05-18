كتلة نيابية : قدمنا ملفات فساد عن ادارة كركوك الى هيئة النزاهة

2022/05/18 | 13:37 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت كتلة الجيل الجديد النيابية ، عن تقديمها ملفات فساد الى هيئة النزاهة تتعلق بادارو محافظة كركوك .

وقالت رئيس الكتلة النائب سروة عبد الواحد ، في موتمر صحفي مشترك اليوم الاربعاء ، ” لدينا ملفات فساد عن ادارة محافظة كركوك وقدمناها هذا اليوم الى هيئة النزاهة لتأخذ مسارها القانوني وفق السياقات والاجراءات الرسمية “.

واوضحت ، ” نحن لا نتاجر بملفات الفساد لكن نسلمها الى الجهات المعنية ونراقب محاسبة المقصرين وفق القانون والقضاء “.

بدوره قال النائب عن محافظة كركوك اوميد محمد ، ” لقد قدمنا اكثر من ستة ملفات فساد عن ادارة كركوك الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها “.

واضاف ” هناك اكثر من ٨٠٠٠ تجاوز على الاراضي والاملاك العامة ، تم بيعها للمواطنين خارج محافظة كركوك “، مبينا ” هناك تقرير اخر عن قطع اجور العمال دون قيد او شرط في كركوك “، مؤكدا ان ” الفساد هو في كل مناطق كركوك سواءً عربية او كردية او تركمانية “

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