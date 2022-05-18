عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى المبارك

2022/05/18 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، بحماية قوات العدو الصهيوني.وأفادت مصادر محلية: أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم.ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات […]

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