الكاظمي من أمانة بغداد .. علينا جميعا أن نعمل من أجل بغداد نظيفة

2022/05/18 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ( اليوم الأربعاء ) ، أمانة بغداد وكوادرها ، ووجه بجملة من التوصيات التي من شأنها الإرتقاء بالعاصمة بغداد ، جاء أهمها بالسعي إلى تغيير مفهوم المنطقة الخضراء، لتعود إلى سابق عهدها، بالأسماء الاصلية لأحيائها.

كما حرِص في خطابه مكرراً بأن بـغداد مدينة تأريخية عريقة ولها وجه ثقافي ، فلماذا بعض شوارعها فقدت هويتها، لهذا عليكم وعلينا العمل لاستعادة هذه الهوية

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