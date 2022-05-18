وزير الموارد المائية: وجهنا باتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة شحة المياه بقضاء سيد دخيل

2022/05/18 | 13:45 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت وزارة الموارد المائية عن توجيه جميع كوادرها في محافظة ذي قار باتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة شحة المياه في شط البراهيم بقضاء سيد دخيل بعد وصول مناشداتهم الى مكتب السيد مقتدى الصدر والتوجيه بمتابعة الموضوع.

وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني في مؤتمر صحفي عقده في منطقة البراهيم أنه تم الاستماع لطلبات الاهالي والتي كانت في اغلبها واقعية والهدف منها مساعدتهم في انهاء هذه المعاناة وايصال المياه لأراضيهم الزراعية والاستخدامات الاخرى مشيرا الى وجود خوانق في شط البراهيم قد تصل الى 4 كم ووجود فرق بالمناسيب نتيجة التصميم مع وجود أفكار بإعادة التبطين من جديد لهذه المسافات وقد وعدت الوزارة بدراستها وايجاد البدائل الكفيلة.

واضاف أنه من واجب الوزارة في موضوع الشحة تامين المياه لأبعد نقطة في هذه القناة وان زيارة اليوم تلبية لهذه المطالب والتي ستؤخذ بعين الجد ودراستها بأقرب وقت لاتخاذ قرار بها داعيا الأهالي الى التعاون مع كوادر الوزارة في حال إيجاد حلول مؤقتة مثل نصب المضخات وغيرها لمعالجة حالة معينة ومتعهدا بحلها لحين اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وفي رد الوزير الحمداني حول سؤال عن شكاوى الأهالي حول ضخ المياه لهذا اليوم نظرا لحضوره الى المنطقة قال الحمداني انه يحترم اراء الجميع وانه على اطلاع تام حول الموضوع وان هذه الشكاوى تأتي في اطار استفادة بعض الأطراف من المنطقة اكثر من الاخرين في توزيع المياه لذلك لديهم ضرر ومن حقهم الشكوى والمناشدة ونافيا عدم وجود المياه في الشط حيث تم الاطلاع على اتمام العملية الزراعية لمحصول الحنطة ما يعني وجود المياه وأن الوزارة ستعمل على معالجة هذا الموضوع ووضعه في نصابه الصحيح.

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